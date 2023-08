La nuova Atari 2600+: il sogno di tanti torna realtà

La nuova Atari 2600+ è molto fedele alla versione classica, almeno in termini di design, come potete vedere dalle immagini e dal video di presentazione che trovate in basso. Alcune cose però sono state aggiornate per essere al passo con i tempi: troviamo infatti un'uscita HDMI, completa di porta USB-C. Anche l'ingresso delle cartucce è stato leggermente modificato per facilitare il loro inserimento.

Il processore è un Rockchip 3128, un chip quad-core a basso consumo che è in circolazione da più di qualche anno ma che dovrebbe essere più che adeguato a far girare i titoli semplici caratteristici della Atari 2600.