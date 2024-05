La nuova barra di Maps ha meno schede, e probabilmente è un bene

L'aggiornamento che coinvolge Google Maps riguarda una nuova barra di navigazione inferiore. Si tratta della barra che recentemente è stata aggiornata per far posto alle varie schede di Maps. Con il nuovo update verranno però nuovamente ridotte.

Google rinnova una delle sue app più popolari, ovvero quella dedicata al suo servizio di mappe e navigazione. Google Maps sta infatti per ricevere alcuni aggiornamenti grafici .

L'immagine che trovate in galleria mostra appunto la nuova barra di navigazione di Google Maps. La novità principale consiste nella sua pulizia, visto che la barra includerà meno schede delle 5 che attualmente sono presenti nell'app per dispositivi mobili.

La nuova barra di Maps include quindi solo 3 schede: Esplora, Tu, e Contribuisci. Si tratta di due schede che troviamo anche nella versione attuale della barra di navigazione di Maps. La terza, la scheda Tu, dovrebbe invece far riferimento ai contenuti personali creati e sincronizzati con Maps, come ad esempio le liste di luoghi da visitare.

Questa scelta di Google probabilmente è da ricondurre allo scarso utilizzo delle 5 schede che erano presenti nella versione precedente. E insieme a questa nuova barra di navigazione arrivano anche altri aggiustamenti grafici.

Con la nuova versione di Maps infatti dovrebbe arrivare un layout delle schede, meno alto rispetto alla versione attuale. In tale layout dovrebbe essere anche incluso il carosello orizzontale per i contenuti fotografici associati ai luoghi consultati, anche se tale novità è ancora in fase di test.

Non sappiamo ancora quando effettivamente arriverà la nuova barra di navigazione annunciata da Google. BigG non menziona che si tratterà di una novità esclusiva per gli utenti Android, e dunque possiamo ipotizzare che arriverà tanto sull'app Android quanto su quella iOS di Maps.