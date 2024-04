La nuova barra di stato di Android 15 è un bel tuffo agli albori di Android

Google sta preparando il terreno per Android 15, la nuova versione del robottino verde che già conosciamo in parte con le prime due Developer Preview e che a breve arriverà in beta pubblica. All'orizzonte c'è un importante rinnovamento per la barra di stato.

La barra di stato è un elemento semplice quanto importante, visto che si tratta di una delle sezioni dell'interfaccia che vediamo praticamente sempre quando usiamo lo smartphone. E da ormai qualche anno non vediamo particolari novità sulla barra di stato di Android.

Nuova barra di stato e non solo

Con Android 15 le cose sono destinate a cambiare, con Google che ha in mente un cambiamento di look significativo. Dalle immagini che troviamo in basso, vediamo come la nuova barra di stato di Android proporrà delle nuove icone per il Wi-Fi, il segnale della rete mobile, e la carica residua della batteria.

Il nuovo look è curiosamente coerente con quello che vedevamo su Android prima dell'avvento di Lollipop, quando Google introdusse un significativo cambiamento del design dell'interfaccia quasi 10 anni fa.