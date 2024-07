Come sarà la futura bolletta di luce e gas: in arrivo lo "scontrino dell’energia"

Quella che possiamo chiamare Bolletta 3.0 è stata appena ufficializzata e presentata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, conosciuta dai più come ARERA .

Il prossimo anno arriveranno delle importanti novità per tutti gli italiani (famiglie, condomini e pmi), visto che debutterà un nuovo sistema di redazione delle bollette.

Come cambiano le bollette dal 1° luglio 2025

Partiamo dalla risposta alla prima domanda che sicuramente vi è venuta in mente: quando arriva la nuova bolletta dell'energia in Italia? ARERA ha comunicato che a partire dal 1 luglio 2025 verrà introdotta la nuova bolletta di luce e gas. La novità riguarderà, come abbiamo anticipato sopra, praticamente tutti: ovvero clienti luce e gas, famiglie, condomini e pmi.

I venditori, ovvero tutte le aziende che forniscono servizi di fornitura di luce e gas, avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi alla novità. Chiaramente saranno tutti obbligati a farlo.

E allora andiamo a vedere come cambia la bolletta di luce e gas con le novità appena introdotte:

Frontespizio unificato , il quale corrisponde alla prima facciata della bolletta in cui i venditori sono tenuti a riportare l'importo da pagare e tutte le informazioni essenziali sul cliente sul tipo di servizio in cui è rifornito, sul contratto di fornitura, su fatturazione e pagamenti.

, il quale corrisponde alla prima facciata della bolletta in cui i venditori sono tenuti a riportare l'importo da pagare e tutte le informazioni essenziali sul cliente sul tipo di servizio in cui è rifornito, sul contratto di fornitura, su fatturazione e pagamenti. Scontrino dell'energia , ovvero la sezione che riporterà la formazione del costo complessivo dell'energia in relazione ai volumi consumati secondo la struttura quantità / prezzo, suddiviso in "quota consumi" e "quota fissa", più la "quota potenza" per l'energia elettrica. Lo scontrino sarà ulteriormente dettagliato per voci di spesa (vendita e 'rete e oneri'). In questa sezione saranno riportate separatamente anche l'Iva e le accise, eventuali bonus, altre partite (interessi di mora, prodotti e/o servizi aggiuntivi etc.) e il canone RAI (per chi lo deve pagare).

, ovvero la sezione che riporterà la formazione del costo complessivo dell'energia in relazione ai volumi consumati secondo la struttura quantità / prezzo, suddiviso in "quota consumi" e "quota fissa", più la "quota potenza" per l'energia elettrica. Lo scontrino sarà ulteriormente dettagliato per voci di spesa (vendita e 'rete e oneri'). In questa sezione saranno riportate separatamente anche l'Iva e le accise, eventuali bonus, altre partite (interessi di mora, prodotti e/o servizi aggiuntivi etc.) e il canone RAI (per chi lo deve pagare). Box offerta , la sezione che contiene gli elementi dell'offerta utili al cliente per verificare che sia correttamente applicata come da contratto sottoscritto.

, la sezione che contiene gli elementi dell'offerta utili al cliente per verificare che sia correttamente applicata come da contratto sottoscritto. Elementi informativi essenziali, la quale corrisponderà a una sezione organizzata in box uniformi e omogenei. Questi dovranno includere le informazioni relative alle caratteristiche tecniche della fornitura, letture e consumi, ricalcoli, informazioni storiche sui consumi e la potenza massima prelevata, stato dei pagamenti e rateizzazioni.

Oltre a questa descrizione dettagliata che ci informa su tutte le sezioni che troveremo nella nuova bolletta di luce e gas, abbiamo anche modo di vedere un'anteprima dello scontrino di energia.

Qui sotto trovate un'immagine che raccoglie tutto quello che troveremo nello scontrino, che poi è la parte più interessante per gli utenti.