È in arrivo una nuova canzone dei Beatles: la voce di John Lennon ci sarà grazie alla IA

Vi ricordate a inizio maggio quando si parlò delle canzoni generate tramite intelligenza artificiale? Nel frattempo la maggior parte di quelle che vi proponemmo nell'articolo dedicato è stata rimossa da YouTube per violazione del copyright, ma sul servizio di Google ce ne sono ovviamente tante altre da ascoltare (come Thriller cantata da Freddie Mercury).

Tra i cantanti e i gruppi coinvolti c'erano anche i The Beatles. Fecero scalpore proprio un paio di canzoni che sembravano registrate e pubblicate ai giorni nostri, con tutti i membri del gruppo ancora vivi e vegeti e pronti a incantare milioni di fan in tutto il mondo. Non sappiamo se proprio questi primi esperimenti abbiano dato la giusta spinta a ciò che vi stiamo per riportare, ma ci piace pensare che in parte sia così.

Paul McCartney, celebre cantautore della formazione di Liverpool, ha annunciato ai microfoni della BBC che quest'anno uscirà una nuova canzone dei The Beatles.

Per sopperire all'ovvia mancanza della voce di John Lennon, è stata estratta la sua voce da una vecchia registrazione e ripulita a dovere grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

La canzone arriverà in digitale (e chissà, forse anche in formato fisico?) proprio nel 2023. Potrebbe trattarsi, stando alla BBC, di Now And Then, scritta (ma non finita) nel lontano 1978 da John Lennon, e per cui McCartney aveva già espresso il desiderio di pubblicarla. Peccato che le uniche registrazioni esistenti erano di scarsa qualità, ma ora ci sono i mezzi per poter recuperare il tutto e dargli una giusta conclusione.

Non si tratta comunque della prima volta che McCartney si avvale dell'intelligenza artificiale per "resuscitare" Lennon. Nel 2022 durante un concerto a Glastonbury, McCartney duettò con la voce di Lennon sulle note di "I've Got a Feeling" utilizzando spezzoni audio e video dell'ultimo celebre live della band. Diciamo quindi che i recenti esperimenti a base di IA potrebbero aver fornito il giusto stimolo, ma McCartney si era già dimostrato aperto all'utilizzo della tecnologia per permettere ai The Beatles di "vivere" ancora.