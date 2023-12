La nuova canzone di Natale Iliad ha più guest star di un film dei Vanzina: c'è anche Gerry Scotti

Siamo ormai entrati nel periodo delle feste più lungo dell'anno, e allora anche i principali marchi del mercato tech si preparano a celebrarlo a modo loro.

Tra questi troviamo anche Iliad, l'operatore attivo in Italia da qualche anno ormai e che si dimostra sempre attento ai suoi clienti. Anche per questo Natale, Iliad ha deciso di regalare ai suoi clienti, e non solo, un pensiero particolare.

Stiamo parlando della canzone di Natale di Iliad, un'iniziativa inedita per festeggiare appunto il Natale che sta arrivando. Si chiama Natale è per sempre ed è cantata da un gruppo ben fornito di ospiti d'eccezione.

Il brano infatti è cantato da Rocco Hunt e Clara, a cui si accompagnano Gerry Scotti, Tommaso Cassissa, Andrea Pisani, Beatrice Arnera, con la partecipazione di Anna Folzi, Vittorio Pettinato e Frank Gramuglia. Il produttore è Fabio Gargiulo. Inoltre, il videoclip associato al brano lo troverete su TikTok e sulle altre piattaforme social.