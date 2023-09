La nuova GeForce RTX 5090 sarà il gioiellino veloce di NVIDIA

Gli ultimi prodotti di gamma alta lanciati da NVIDIA sono le GPU della serie GeForce RTX 40 , con la RTX 4090 che rappresenta il massimo che si possa desiderare in termini di prestazioni grafiche da NVIDIA. Ora è il momento di guardare cosa ci attende con la nuova generazione .

Conosciamo NVIDIA come una delle aziende più di spicco quando si parla di piattaforme grafiche, soprattutto per PC e notebook . Questo grazie all'enorme esperienza dell'azienda con le GPU dedicate alle performance.

Stiamo parlando della GeForce RTX 5090, la scheda grafica che succederà all'attuale RTX 4090. Secondo gli ultimi rumor emersi in rete, la nuova GPU di casa NVIDIA dovrebbe essere ben 1,7 volte più veloce dell'attuale RTX 4090.

Nello specifico, dovrebbe esserci il 50% in più di core, il 78% in più di cache L2, il 52% in più di larghezza di banda di memoria e una frequenza del 15% più alta rispetto al predecessore.

Traducendo queste percentuali in numeri, allora la nuova RTX 5090 dovrebbe avere 192 SM o 24.576 core FP32.

La larghezza di banda effettiva dovrebbe arrivare a 1.532 GB/s rispetto ai 1.008 GB/s della 4090, mentre per la cache L2 si dovrebbe arrivare a 128 MB. Infine, la frequenza di clock massima dovrebbe arrivare a 2,9 GHz.

Insomma, se queste voci venissero confermate, allora potremmo aspettarci una serie RTX 50 sicuramente molto potente. Manca ancora molto al lancio, quindi considerate con le pinze quanto appena trapelato.