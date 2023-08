Una nuova generazione di console Nintendo in arrivo già nel 2024?

La Nintendo Switch venne rilasciata ufficialmente ormai nel 2017, aggiornandosi poi nel 2021 con il modello OLED. Negli ultimi anni spesso si sono susseguite voci sulla possibilità di avere una nuova console Nintendo, magari con un hardware più potente e che possa permettere un'esperienza di gioco con prestazioni più elevate.

Ora, stando a quanto riportato da un rumor di VGC, sembrerebbe che Nintendo stia guardando al 2024 per il rilascio della sua nuova generazione di console. Tra le novità hardware ci sarebbe l'abbandono della tecnologia OLED per il display e favore di uno schermo LCD, più economico. Sarà ancora presente inoltre uno slot per le cartucce dei videogiochi.

La finestra di lancio prevista nel 2024 dovrebbe garantire una disponibilità di prodotti sufficiente a soddisfare le richieste, evitando quindi i problemi di scarsa reperibilità avuti da PS5 ed Xbox al lancio dell'ultima generazione.