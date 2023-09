La tanto attesa nuova GoPro Max è in arrivo

Nelle ultime ore infatti è arrivata la conferma da parte di Nick Woodman, fondatore e CEO di GoPro, il quale ha riferito che presto arriverà un nuovo modello di GoPro Max.

L'azienda non ha fornito particolari dettagli su cosa ci attenderà in termini di novità con la nuova GoPro Max rispetto alla generazione precedente. Di certo, si tratterà della fotocamera a 360°, la quale andrà a competere in un settore dove GoPro deve tenere botta visto che altri competitor, come ad esempio Insta360, hanno dimostrato il loro valore con recenti prodotti aggiornati.

Insomma, ancora non sappiamo molto della nuova GoPro Max ma almeno sappiamo che si farà. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sul lancio ufficiale. La probabilità che questo accada durante la presentazione della nuova GoPro HERO 12 è abbastanza alta, dunque occhio all'evento del 13 settembre.