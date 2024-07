Nuova interfaccia per Prime Video di Amazon: sarà più facile trovare i contenuti gratuiti

Amazon sta lavorando sull'aggiornamento dell'interfaccia della sua piattaforma streaming Prime Video. In particolare, la nuova grafica includerà una nuova scheda dedicata a tutti i contenuti gratuiti dell'abbonamento, evitando la confusione tra titoli inclusi e quelli invece a pagamento.

La nuova interfaccia di Prime Video

La nuova interfaccia prevede l'inedita scheda "Prime" nella barra di navigazione ubicata nella parte superiore del schermo (invece che sul lato sinistro). Oltre alle opzioni dedicate ai film, programmi TV, sport e dirette, sono state previste le sezioni sui servizi che prevedono l'abbonamento, come Max, Crunchyroll e Paramount Plus. Nel caso in cui l'utente non ha alcun servizio attivo, visualizzerà la scheda "abbonamenti" indicante le piattaforme a cui è possibile abbonarsi.

Questo restyling grafico utilizzerà l'intelligenza artificiale al fine di consigliare i titoli delle nuove collezioni "Made for you" nelle schede di film e programmi TV. A riguardo, Amazon ha specificato che queste raccolte includeranno titoli adatti agli interessi mostrati dall'utente, sia gratuiti che no. La nuova interfaccia di Prime Video, che comunque mostrerà i film da noleggiare/acquistare, appare sicuramente più organizzata di prima, soprattutto per quegli utenti che desiderano avere a portata di mano i contenuti già inclusi nel proprio abbonamento. Su queste novità si è espresso Kam Keshmiri, vicepresidente del design di Prime Video: "Ascoltiamo sempre i feedback degli utenti, ed è apparso chiaro che stessero desiderando un'esperienza streaming più intuitiva".

