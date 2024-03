La nuova interfaccia per i Canali WhatsApp anche su iPhone

WhatsApp ha appena introdotto un'interessante novità che riguarda la sua app per iOS, ovvero quella dedicata a iPhone sostanzialmente. Arriva una nuova interfaccia per i Canali.

La nuova interfaccia della quale parliamo arriva con un nuovo aggiornamento per l'app iOS di WhatsApp. L'immagine che trovate in basso mostra di cosa parliamo: la lista dei Canali WhatsApp ha ricevuto un nuovo look anche su iPhone. Questo perché in precedenza la stessa interfaccia è stata introdotta per l'app Android di WhatsApp.