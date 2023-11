La nuova interfaccia del Chrome Web Store è finalmente disponibile per tutti

Questa nuova interfaccia non è comunque del tutto una novità, visto che si era già mostrata in un'anteprima limitata (ne avevamo parlato qui ), ma da oggi è finalmente disponibile per tutti . Vediamo in particolare cos'è cambiato.

In quest'ultimo anno Google ha decisamente accelerato la distribuzione del Material You , implementando il suo linguaggio di progettazione sia sulle proprie app per smartphone sia nei servizi online. L'ultimo aggiornamento riguarda la piattaforma per le estensioni del browser più utilizzato al mondo: il Chrome Web Store (sapete già come si aggiungono le estensioni su Chrome?).

Oltre alla già citata implementazione del Material You, è possibile notare come sia stata ripensata l'interfaccia per favorirne la leggibilità, la navigazione e la ricerca di estensioni e temi di Chrome. Scorrendo sotto la raccolta per categorie principali e i suggeriti, troveremo delle nuove categorie di estensioni come quelle basate sull'intelligenza artificiale e quelle dedicate allo shopping (come Keepa) in aggiunta ad altre basate sui propri interessi e scaricate in precedenza.

Infine la barra di ricerca ora si trova in alto a destra sullo schermo, per avere un accesso più rapido, e porta con sé alcune migliorie. Infatti ora è possibile effettuare una ricerca più approfondita filtrando in base a tutti gli elementi, alle estensioni o ai temi in primo piano.

Per dare un'occhiata alla nuova interfaccia basterà seguire questo link che porta direttamente al sito.