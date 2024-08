Rispondere alle email è diventato più facile con Gmail per Android: ecco la nuova interfaccia

Vi è mai capitato di odiare il fatto di dover toccare la freccia sopra un'email prima di poter scrivere una risposta? Gmail vi ha ascoltato, perché sui dispositivi Android è arrivato un nuovo modo, più veloce, per replicare ai vostri contatti.

L'aggiornamento è stato annunciato dalla stessa Google ieri e sembra ampiamente disponibile per tutti gli utenti (almeno noi lo vediamo già sui nostri dispositivi). Scopriamo come usare la nuova interfaccia dell'app, ricordandovi il nostro approfondimento su come funziona Gmail.