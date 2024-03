Idea YouTube per la sua nuova app per TV: video più piccoli, ma più interazione

YouTube ha annunciato la sua nuova app per TV e ha fatto qualcosa di potenzialmente coraggioso: ha ridotto le dimensioni del video per dare più spazio ai contenuti con cui interagire (a proposito, sapete come togliere la pubblicità da YouTube?).

Secondo gli sviluppatori, che hanno annunciato la novità sul blog ufficiale della piattaforma, infatti, gli utenti non vogliono un'esperienza passiva con la popolare app, neanche dal divano di casa. Viceversa, desiderano un maggiore controllo.

Hanno pensato quindi a qualcosa che renda l'esperienza di visualizzazione più interattiva e dia maggiore risalto a capitoli, commenti e descrizioni video, senza interferire con il video che si sta guardando. Ecco quindi l'idea: ridurre le dimensioni del player (immagine sotto, a destra).