Nuova offerta Very Mobile: 300 Giga a 10,99 euro, non per tutti

Il mondo delle offerte mobile è in continuo divenire, con i vari operatori che costantemente propongono nuove alternative per attirare sempre più clienti. Anche Very Mobile è tra questi.

L'operatore virtuale ha infatti appena lanciato una nuova offerta, la quale è dedicata soprattutto a coloro che hanno bisogno di molto traffico dati e che vogliono effettuare la portabilità del numero da un altro operatore. Andiamo a vedere insieme in cosa consiste la nuova Very 10,99 Back.