Non vedete l'ora di ascoltare la nuova Over the Horizon di Samsung

Come da tradizione, l'arrivo dei nuovi flagship di casa Samsung è stato accompagnato dalla nuova versione di Over the Horizon , la suoneria più celebre di Samsung. Basti pensare che tale suoneria è presente sui dispositivi Samsung sin dai primi smartphone lanciati sul mercato, ovvero dal 2011 .

L'ormai decennale suoneria di Samsung è stata rinnovata anche quest'anno, in modo che possa accompagnare i nuovi Galaxy S24. Potete ascoltare la nuova versione attraverso il player che trovate a fine articolo.

La nuova Over the Horizon si rifà al tema "Sound from Nature", e si colloca come punto di raccordo tra tradizione e modernità, a detta dei suoi creatori. La nuova versione della suoneria è stata realizzata con la partecipazione della Seoul National University Gugak Orchestra guidata dal direttore musicale Won Il, che ha supervisionato la musica alle Olimpiadi invernali del 2018 a Pyeongchang.

Stando a quanto ha riferito Samsung, la nuova Over the Horizon è stata registrata in Dolby Atmos e masterizzata dal direttore del suono Byeong Joon Hwang. Potete godervela con il player qui in basso.