Nuova promo Aruba per la fibra: il primo mese a 1 euro

Siamo ormai entrati con tutte le scarpe nel periodo natalizio e questo significa anche l'arrivo delle promozioni che riguardano il mondo della tecnologia e non solo per il periodo delle feste. E tra queste troviamo quella di Aruba .

La promozione è applicabile a tutte le offerte per la fibra di Aruba, e prevede che tutti coloro che attiveranno una nuova offerta potranno usufruire del primo mese di abbonamento a solo 1 euro. Al termine del primo mese di abbonamento il rinnovo corrisponderà alla tariffa standard prevista per l'offerta prevista.

Andiamo quindi a vedere nel dettaglio quali sono le offerte per la fibra di Aruba disponibili:

Fibra Aruba All-In comprende invece la fibra FTTH, il noleggio del router e le chiamate illimitate. Dopo il primo mese in promozione a 1 euro, il costo per gli ulteriori 5 mesi è di 19,89 euro al mese (grazie alla seconda promo attiva su Fibra Aruba All-in fino al 29/04/2024) e il prezzo dal 7° mese è di 29,90 euro.

Fibra Aruba PRO ovvero l'offerta più completa del provider che include, oltre al noleggio del router e alle chiamate illimitate, anche l'IPv4 statico. Dopo il primo mese in promozione a 1 euro, il costo per i restanti 17 mesi è di 33,89 euro al mese.

Dunque per ricapitolare, la promozione natalizia di Aruba prevede un primo mese di abbonamento, indipendentemente dall'offerta attivata, a 1 euro.

Dal secondo rinnovo invece si torna alla tariffa relativa alla specifica offerta attivata.

Oltre a questa novità, Aruba fa sapere che ora è disponibile anche l'opzione che permette di usufruire di una velocità in download a 10Gbps e in upload a 2,5Gbps, chiaramente nelle zone in cui è disponibile. Questa opzione prevede una tariffa extra di 12 euro al mese per chi attiverà un'offerta fibra entro il 29 aprile 2024, e successivamente la tariffa mensile salirà a 24 euro.

La promozione natalizia che abbiamo appena descritto sarà accessibile fino al prossimo 7 gennaio, e per avere il primo mese a 1 euro basterà inserire il codice PROMONATALE in fase di attivazione. Trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale Aruba.