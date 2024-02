Nuova rimodulazione TIM dal 6 aprile: aumenti fino a 2,49 euro

La rimodulazione appena annunciata da TIM coinvolge alcune delle sue offerte mobile, anche se l'operatore non ha specificato di quali si tratta. Come al solito, la rimodulazione si tradurrà in un aumento della tariffa mensile associata alle offerte coinvolte. L'aumento in questione varia tra 0,99 euro e 2,49 euro al mese , e verrà applicato a partire dal primo rinnovo successivo al 5 aprile .

Arrivano delle nuove brutte notizie per i clienti TIM . Per alcuni di loro è in arrivo una nuova rimodulazione tariffaria. Si tratta di una rimodulazione che riguarda da vicino coloro che hanno attiva una delle offerte mobile dell'operatore (ecco le migliori offerte mobile del momento ).

Tutti coloro che saranno interessati dalla rimodulazione riceveranno una comunicazione ufficiale da TIM, solitamente via SMS, almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della rimodulazione stessa.

Ma non ci sono solo brutte notizie. Alcuni tra coloro che saranno coinvolti nelle rimodulazioni appena annunciate potranno aggiungere al proprio bundle 50 GB di traffico dati.

Questo quantitativo di traffico dati aggiuntivo è gratuito e si aggiungerà al bundle mensile compreso nell'offerta.

Per riscattare i 50 GB di compensazione sarà sufficiente inviare un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 50GIGA ON. Oltre a questo, sarà anche possibile abilitare la navigazione in 5G, nelle aree in cui è disponibile la relativa copertura, gratuitamente. Per farlo basterà inviare un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 5G ON.

Ma non finisce qui: alcuni tra coloro che saranno coinvolti nella rimodulazione potranno anche scegliere di rimanere con la stessa tariffa precedente alla rimodulazione e con 2 GB di traffico dati in più. Per approfittarne basterà inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo CONFERMA ON, entro il 31 marzo 2024.

Visto che parliamo di rimodulazione unilaterale del contratto, tutti coloro che sono coinvolti potranno recedere gratuitamente dal contratto con TIM. Per farlo sarà necessario compilare direttamente online il "Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea".

In alternativa, è possibile scaricare, stampare e compilare lo stesso modulo e inviarlo all'indirizzo indicato nello stesso o tramite PEC all'indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it, allegando copia della documentazione richiesta, oppure recarsi presso i negozi TIM o chiamare il 119.

La comunicazione per recedere dal contratto potrà essere inviata entro il prossimo 5 maggio 2024.