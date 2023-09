Nuova rimodulazione Vodafone: aumenti di 2,99 euro per Easy Control

E come la maggior parte degli operatori italiani anche Vodafone riserva ai suoi clienti qualche fastidiosa novità . Parliamo di una nuova rimodulazione contrattuale. Questo chiaramente si traduce ovviamente in aumenti tariffari .

La nuova rimodulazione di Vodafone coinvolge coloro che hanno attivo il servizio Easy Control, un servizio necessario per la gestione dei sistemi di antifurto e domotica. L'aumento corrisponde a 2,99 euro al mese, e sarà in vigore a partire dal rinnovo successivo al 18 ottobre.

Nella sua comunicazione ufficiale Vodafone non fa alcuna distinzione tra tipologie di clienti che verranno coinvolti. Questo significa che tutti coloro che hanno attivo Easy Control subiranno l'aumento di 2,99 euro al mese.

Come sempre è garantito in questi casi, tutti coloro che saranno coinvolti nelle rimodulazioni avranno la facoltà di esercitare il diritto di recesso senza alcun costo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato compilando il form con la propria richiesta su voda.it/disdettalineamobile, nei negozi Vodafone, inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 - 10015 Ivrea (TO), scrivendo via PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it o chiamando il Servizio Clienti al numero 190, allegando copia del proprio documento di identità e indicando in modo chiaro il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso e la causale "modifica delle condizioni contrattuali".