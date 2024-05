Nuova rimodulazione WindTre per le offerte mobile, ma potrete anche evitarla

Arrivano delle brutte notizie da WindTre, ma per fortuna non per tutti. L'operatore ha appena comunicato delle nuove rimodulazioni tariffarie per alcune delle sue offerte mobile.

WindTre ha appena comunicato sul suo sito ufficiale delle nuove rimodulazioni tariffare che verranno applicate ad alcuni dei suoi clienti che hanno attiva un'offerta mobile. Come sempre, una nuova rimodulazione significa degli aumenti delle tariffe mensili. Ma in questo caso sono previste anche delle alternative o delle compensazioni. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambia per i clienti coinvolti.