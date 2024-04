Nuova rimodulazione WindTre per la rete fissa: gli aumenti all'inizio saranno invisibili

Le nuove rimodulazioni appena comunicate da WindTre coinvolgono sia i clienti privati che quelli abbonati in forma microbusiness . Come sempre, la comunicazione di nuove rimodulazioni significa l'arrivo di nuovi aumenti tariffari.

Arrivano delle brutte novità per i clienti WindTre , e in particolare per coloro che hanno la linea fissa. L'operatore ha appena annunciato delle nuove rimodulazioni .

E dei nuovi aumenti delle tariffe sono in arrivo anche in questo caso. L'operatore ha comunicato un aumento della tariffa mensile pari a 5,99 euro per i clienti privati e di 4,91 euro più IVA per i clienti microbusiness. Insomma, degli incrementi non di poco conto.

La consolazione è che tali aumenti risulteranno invisibili per un certo tempo. WindTre infatti ha aggiunto che gli aumenti verranno applicati in concomitanza di uno sconto in fattura pari proprio all'ammontare degli aumenti. In questo modo, i clienti coinvolti non si accorgeranno degli aumenti tariffari. Chiaramente questo ha un limite: lo sconto è previsto in fattura fino alla fine del pagamento rateizzato del modem.

Dunque, questo significa che finché si pagherà il modem a rate non si avranno aumenti tariffari. La durata della rateizzazione del modem dipende dal contratto, e di norma corrisponde a 48 mesi. Chi invece non ha il modem in pagamento a rate, dovrebbe subire da subito gli aumenti appena descritti.

Le rimodulazioni appena descritte saranno in vigore dal 1 luglio 2024. Tutti i clienti interessati ne dovrebbero quindi ricevere comunicazione in fattura entro aprile 2024.

Trattandosi di una modifica unilaterale del contratto, tutti i clienti coinvolti potranno rescindere senza costi aggiuntivi dal contratto con WindTre. Per far valere il diritto di recesso, sarà necessario comunicare la volontà di rescindere all'operatore entro il 30 giugno 2024. Queste sono le modalità di comunicazione disponibili: