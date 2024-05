Con questa novità non perderete più una notifica dall'app Google!

Come stanno notando alcuni utenti dell'ultima beta dell'app, infatti, è apparsa una nuova scheda Notifiche , che segue la novità arrivata sul browser per dispositivi mobili a marzo di quest'anno.

Le notifiche sui vostri interessi si fanno strada anche nell'app Google per Android (volete ripristinare Google News ? Ecco come fare).

Cos'è la nuova scheda Notifiche dell'app Google

Nella beta dell'app Google per Android, a partire dalla versione 15.20, alcuni utenti hanno notato una nuova scheda Notifiche in basso a destra, che si aggiunge alle schede Discover, Cerca e Pagina salvata.

Toccando la scheda, evidenziata da un'icona a forma di campanella, si arriva al feed delle notifiche basate sugli interessi, lo stesso che avevamo visto a marzo da browser.

Questi avvisi sono inviati dalla Ricerca Google e riguardano le condizioni meteorologiche attuali e future, le informazioni sui voli, i risultati sportivi, i film/spettacoli TV disponibili, la parola del giorno e altro ancora.

Le notifiche sono raggruppate per "Oggi" e "In precedenza".

La novità è utile se perdete una notifica ed è concentrata sulla cronologia a livello di sistema di Android. Toccando una notifica si caricherà il termine di ricerca associato all'avviso, mentre dall'icona con tre puntini di ogni elemento si può scegliere di eliminare, non ricevere notifiche come questa e inviare feedback.

La novità è in via di distribuzione e non tutti gli utenti potrebbero averla ricevuta (noi per esempio non l'abbiamo ancora osservata sui nostri telefoni).