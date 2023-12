La nuova scheda di Google Foto arriva per tutti: come funzionano i Ricordi

Google negli ultimi anni ha dimostrato di dedicare particolare attenzione verso Google Foto, curandone l'interfaccia grafica con aggiornamenti e rinnovamenti puntuali, così come ha introdotto una serie di nuove funzionalità dedicate soprattutto alla personalizzazione e all' editing .

Google Foto è la piattaforma cloud che permette a tutti coloro che hanno un account Google di sincronizzare foto e video in maniera sicura. Questa è disponibile ormai da anni su dispositivi Android , iPhone e PC.

E nelle ultime ore è arrivata finalmente per tutti un'ulteriore novità: parliamo della nuova scheda Ricordi, la quale fa il suo ingresso all'interno della barra di navigazione di Google Foto, a testimoniare quanto Google pensi che debba essere centrale nell'esperienza utente con Foto. La stessa novità era stata avvistata in distribuzione solo per qualche utente selezionato la scorsa estate.

Come vedete dagli screenshot in basso, la nuova scheda Ricordi include tutti i ricordi che propone automaticamente Google Foto. Questi in precedenza venivano mostrati all'interno del carosello superiore dell'app, tramite i contenuti che sono molto simili alle Storie che troviamo sui social network principali.

Con questa nuova sezione sarà invece possibile scorrere tutti i ricordi associati al proprio account Google, ovvero tutte quelle serie di foto e video associate a un evento particolare, come un'escursione o la celebrazione di una ricorrenza specifica. Negli anni, Google Foto ha dimostrato di essere sempre più potente e accurato nell'individuazione automatica delle immagini e dei video da associare a uno stesso ricordo.