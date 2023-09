Alexa accenderà le luci senza neanche chiederglielo

Durante l'evento di presentazione delle novità Amazon, è stato dato ampio spazio ad Alexa e alla gestione della smart home: non solo per le nuove funzioni dell'assistente vocale o per i nuovi dispositivi Echo, ma perché Amazon si sta preparando a una nuova era per la casa intelligente con Alexa, con modalità di interazione mai pensate finora.

In primo luogo, grazie al più recente LLM (large language model) di Amazon, Alexa diventerà più intuitiva, interpretando richieste formulate con un linguaggio naturale e non impartite come ordini. Ad esempio, dicendo Alexa, c'è troppa luce qui, l'assistente vocale capirà che deve abbassare le luci, o dicendo qualcosa come Alexa, accendi la nuova luce in soggiorno, l'assistente vocale capirà che vi riferite alla luce installata più di recente.