Un nuova spunta è in arrivo su WhatsApp?

"Una nuova spunta è in arrivo su WhatsApp". Forse avete letto qualcosa di simile sul web nelle scorse settimane, ma com'è che ancora non c'è nulla di nuovo in merito su WhatsApp su nessun telefono, e cos'è questa nuova spunta che sarebbe dovuta arrivare?

Tutto si riallaccia a una notizia dello scorso settembre in realtà, data dal sempre ben informato WABetaInfo, ovvero la principale fonte di informazione in merito alle indiscrezioni su WhatsApp. Meta stava infatti lavorando a una modifica che avrebbe uniformato le cose attraverso le sue varie app, come Facebook e Instagram, cioè un badge con una spunta blu di verifica per gli account Business e i canali.

Al momento, su WhatsApp, gli account Business e i canali verificati hanno infatti un badge verde accanto al loro nome: ve ne sarete accorti se ci seguite sul nostro canale WhatsApp! Il verde è da sempre il colore distintivo di WhatsApp, quindi non c'è nulla di strano, ma dato che sulle altre app di Meta questo stesso badge è blu ha senso anche voler uniformare le cose.