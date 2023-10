Nuova winback TIM: difficile rinunciare a 100 Giga a 6,99 euro

Winback TIM 100 Giga a 6,99 euro

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 100 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G.

di traffico dati fino alla velocità del 4G. Tariffa mensile pari a 6,99 euro .

. Contributo di attivazione nullo, costo di acquisto della nuova SIM pari a 10 euro .

. Attivabile esclusivamente dagli ex clienti TIM che effettueranno la portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali.

L'offerta che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di proposizione via SMS a coloro che possono attivarla, proprio come vedete dallo screenshot in basso.