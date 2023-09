Volevate sapere come sarà la nuova Xbox? Microsoft vi accontenta

Come un fulmine a ciel sereno, dalla causa tra FTC (Federal Trade Commission, l'ente statunitense per la tutela dei consumatori) e Microsoft sull'acquisizione di Activision spuntano le immagini della nuova Xbox Series X e del suo controller (ecco i migliori giochi per la console). Cominciamo dal pezzo forte, la console, che dovrebbe essere presentata nel corso del 2024. Nome in codice Brooklin, la nuova Xbox Series X rinuncia alle forme squadrate dell'attuale modello per passare a un design cilindrico, ma anche sotto al cofano ci sono molte novità. Come si può vedere dai documenti trapelati, la prossima console della casa di Redmond rinuncerà al lettore di dischi per diventare "adorabilmente solo digitale". Per fortuna, Microsoft aumenterà anche lo spazio di archiviazione, che ora arriverà a 2 TB.

Fonte: causa FTC vs Microsoft

Altre caratteristiche riguardano una porta USB-C frontale power delivery, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Microsoft descrive la nuova console come la Xbox "più potente di sempre", ma se non si hanno dettagli a proposito sappiamo che il processo produttivo sarà a 6 nm (contro i 7 attuali) per migliorare l'efficienza, e la potenza dell'alimentatore sarà ridotta del 15%. Il tutto, senza aumentare il prezzo, che secondo i documenti resterà di 499 dollari per il mercato statunitense. Ma veniamo all'altra novità: il controller, che Microsoft descrive come "completamente nuovo e più coinvolgente". Il nuovo controller Xbox, nome in codice Sebille, verrà annunciato entro la fine dell'anno e includerà un accelerometro per il supporto del giroscopio. L'aspetto che colpisce maggiormente è la nuova livrea bicolore, mentre per quanto riguarda le specifiche abbiamo il supporto alla connessione diretta al cloud, Bluetooth 5.2 e una connessione "Xbox Wireless 2" presumibilmente aggiornata.

Tra le caratteristiche, Microsoft elenca anche "un feedback aptico di precisione" e "gli aptici VCA che servono anche da altoparlanti" (VCA sta per Voice-coil actuator, e serve per fornire un feedback vibrotattile sul pulsante di attivazione). Il controller sarà anche dotato di pulsanti e levetta più silenziosi, una batteria ricaricabile e sostituibile, levette modulari e potrà essere attivato semplicemente prendendolo in mano. Ma non è finita qui. Dai documenti del processo spunta anche una tabella di marcia che rivela quando potremo aspettarci questi prodotti, oltre a una nuova Xbox Series S. Dopo il recente aggiornamento che ha portato la colorazione nera e soprattutto aumentato lo spazio di archiviazione a 1 TB, nel 2024 dovrebbe arrivare anche il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.2, oltre al nuovo controller che abbiamo appena visto.

