Le nuove AirPods in cantiere: oltre alla USB-C c'è di più

Apple è un punto di riferimento anche nel segmento delle cuffie true wireless , con le sue AirPods che ormai hanno fatto storia. E proprio a proposito di AirPods torniamo a parlare, con diversi dettagli appena emersi sul nuovo modello in arrivo quest'anno.

Partiamo con le ipotetiche novità. Gurman ovviamente sottolinea, non che ce ne fosse particolare bisogno, che le nuove AirPods di quarta generazione avranno la porta USB-C. Una scelta alla quale Apple è stata praticamente obbligata in ottica dell'uniformità degli standard, e che le abbiamo già visto fare con iPhone 15.

Ma non ci sarà solo la USB-C: arriverà un design rinnovato per migliorare la vestibilità, così come verrà migliorata la qualità del suono. Le AirPods di quarta generazione di fascia alta avranno la cancellazione attiva del rumore ambientale, e anche uno speaker posizionato nella custodia di ricarica che avrà la funzione di riprodurre un feedback sonoro ogni volta che le cuffie verranno rilevate nella rete Dov'è di Apple.

Arrivano dei dettagli anche in merito alle tempistiche di lancio: Gurman indica che la produzione della nuove AirPods di quarta generazione inizierà a maggio, con un lancio sul mercato che dovrebbe avvenire per settembre od ottobre al massimo.

Se invece siete in attesa delle nuove AirPods Pro, allora mettetevi comodi perché secondo Gurman non arriveranno prima del prossimo anno.