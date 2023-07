Ottime promesse per le nuove AirPods: USB-C, controllo dell'udito e misura della temperatura

Nelle ultime ore il noto Mark Gurman di Bloomberg, tra i massimi esperti di ciò che succede in casa Apple, ha riferito interessanti dettagli su cosa aspettarci dai prossimi modelli di AirPods.

Apple è un leader anche nel settore delle cuffie true wireless , con le sue AirPods che da diversi anni costituiscono un punto di riferimento per milioni di utenti. All'orizzonte ci sono degli importanti rinnovamenti proprio per la serie AirPods .

Ma non finisce qui: le nuove AirPods avranno anche una funzionalità dedicata per monitorare lo stato di salute dell'udito degli utenti. Questa funzione potrebbe basarsi sulla capacità delle cuffie di generare audiogrammi, ovvero dei profili di frequenze del suono alle quali è associato il grado di sensibilità dell'udito dell'utente.

Gli audiogrammi sono già possibili con le attuali AirPods, anche se i dati che generano possono essere sfruttati esclusivamente da app dedicate di terze parti.

La funzionalità di monitoraggio dell'udito non è qualcosa di completamente nuovo nel settore. Alcuni modelli di Jabra e le Nothing Ear (2) già sono in grado di generare i profili audio degli utenti.

Inoltre, le nuove AirPods Pro potrebbero anche integrare un sensore in grado di rilevare la temperatura corporea dal condotto uditivo. Ci aspettiamo che Apple sviluppi e poi integri anche delle funzionalità software dedicate a queste misurazioni. Insomma, Apple sembra decisa a imboccare una strada che sia più centrata sulla salute dei suoi utenti anche per le AirPods. Decisione che arriva dopo che la FDA statunitense ha approvato la commercializzazione di apparecchi acustici senza prescrizione medica.

In merito alle tempistiche di lancio delle nuove AirPods ancora non abbiamo dettagli accurati. Secondo Kuo, le AirPods Pro con USB-C potrebbero arrivare entro fine anno.