Ecco le nuove Bose QuietComfort Ultra: soddisferanno tutti

Bose è un marchio che nel settore delle cuffie audio ha sempre rappresentato un punto di riferimento assoluto. E la stessa azienda sta per rinnovare le linea QuietComfort.

La serie Bose QuietComfort è tra quelle più apprezzate da parte degli utenti, con dispositivi particolarmente votati al comfort e alle prestazioni tecniche di livello.

Le immagini che trovate nella galleria qui sotto mostrano come saranno le nuove Bose QuietComfort Ultra. Si tratta di cuffie a padiglione over ear, e dalle immagini vediamo che ci saranno i classici pulsanti fisici per gestire i volumi e la cancellazione del rumore.

Da punto di vista del design non vediamo particolari novità, mentre sul profilo laterale vediamo che ci sarà l'ormai classica porta USB-C per la ricarica rapida. Il loro lancio dovrebbe avvenire al prezzo di circa 499€ per il mercato francese, così come ci aspettiamo che accada per quello italiano.