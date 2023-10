La strada verso la sostenibilità degli aeroporti potrebbe passare per l'idrogeno

L'idrogeno è considerato da molti come il santo Graal dell'energia pulita: disponibile in natura in quantità pressoché illimitate e in grado di produrre elettricità dando come prodotto di scarto acqua pura sotto forma di vapore acqueo (sapete come funziona un'auto a idrogeno?).

Ci sono alcuni ostacoli per la sua diffusione, però: la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Due società statunitensi hanno pensato però a una soluzione per l'ultimo di questi problemi, quantomeno per aiutare gli aeroporti non produrre più emissioni (leggi anche: cos'è il Powertrain elettrico).

Negli Stati Uniti infatti centinaia di aeroporti hanno la necessità di raggiungere l'obiettivo delle emissioni zero, il che include, tra le altre cose, le operazioni di supporto a terra. Ma come raggiungerlo? L'idrogeno è una soluzione, visto che al momento i veicoli elettrici per le operazioni a terra sono alimentati da generatori diesel, ma per trasportarlo è necessaria una costosissima infrastruttura per il trasporto.

È qui che intervengono Universal Hydrogen e JBT AeroTech.

JBT AeroTech è infatti un fornitore di attrezzature, anche elettriche, di supporto a terra aeroportuale (come tunnel mobili per il trasferimento dei passeggeri, veicoli e attrezzature di carico), mentre Universal Hydrogen è un'azienda che crea aerei a idrogeno e i servizi per alimentarli.