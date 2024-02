Nuove conferme su Xiaomi 14 Ultra, forse anche una buona notizia

Questo non era scontato, visto che Xiaomi sembra non voler portare Xiaomi 14 Pro, lanciato alla fine dello scorso anno in Cina, nei mercati europei. Xiaomi 14 Ultra però dovrebbe arrivare insieme a suo fratello minore Xiaomi 14. E le immagini che trovate in galleria vi forniscono una ricca anteprima del suo design.

Le immagini non ci mostrano molto di nuovo sul conto di Xiaomi 14 Ultra. Sono sicuramente utili a farci capire che ci saranno almeno due colorazioni, una nera e una bianca.

In termini estetici, il grande e sporgente modulo fotografico posteriore la farà da padrone.