Le edizioni Pokémon per Galaxy Buds 2 e 2 Pro sono imperdibili

Samsung è assoluto protagonista del mercato tech, e sappiamo che oltre al segmento smartphone è molto attiva anche in quello delle cuffie. In questo contesto, sappiamo che i più recenti dispositivi lanciati dall'azienda sono le Galaxy Buds 2 e Buds 2 Pro.

Mentre siamo in attesa della terza generazione di Buds, la quale dovrebbe arrivare in estate insieme ai nuovi pieghevoli della casa sudcoreana, arrivano delle interessanti novità che riguarda la serie Galaxy Buds 2.

Le immagini che vedete in galleria mostrano le nuove e particolari versioni lanciate da Samsung per le Buds 2. Si tratta di un'edizione limitate legato al mondo dei Pokémon per Buds 2 e Buds 2 Pro. Vediamo che l'edizione limitata arriva nelle versioni dedicate a Ditto, Jigglypuff e Snorlax.