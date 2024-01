Le emoji non sono mai abbastanza: ecco le nuove in arrivo con iOS 17.4

Apple sta per rinnovare le emoji disponibili in iOS, il suo sistema operativo dedicato a iPhone (ecco la nostra raccolta dei migliori iPhone del momento). Nello specifico, sono in arrivo sei nuove emoji.

Le emoji sono ormai un modo di comunicare, soprattutto nell'ambito delle piattaforme di messaggistica (ecco le 8 app di messaggistica più popolari) da dispositivi mobili. Le popolari "faccine" sono comode per esprimere in maniera rapida reazioni, stati d'animo e anche considerazioni brevi, soprattutto se non vi va di scrivere testi.