Queste sono le nuove emoji che potrebbero arrivare su iOS, ma non a breve

Le emoji sono un ottimo modo per veicolare in modo immediato le nostre emozioni, che sia via messaggio, piattaforma social o in altri contesti, e lo Standard Unicode continua a introdurne di nuove (sapete come trasformare le foto in emoji ?).

Le nuove emoji

Quando saranno disponibili

Una volta approvate, le emoji diventeranno parte dello standard e potranno arrivare sui nostri telefoni, ma non sarà breve.

Apple ad esempio ha appena introdotto nuove emoji in iOS 17.4, come lime, fungo marrone commestibile, fenice, catena rotta, scuotere la testa verticalmente (come per dire sì) e scuotere la testa orizzontalmente (come per dire no).

Ma le nuove? Molto probabilmente arriveranno non prima di iOS 18, o addirittura con iOS 18.4, quindi per marzo 2025.