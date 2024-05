Nuove foto dal vivo di Z Fold 6: novità per il display esterno del pieghevole di Samsung

IceUniverse , il noto leaker, ha pubblicato su X una foto con protagonista del nuovo pieghevole di Samsung , ovvero Z Fold 6, accanto al suo predecessore, Galaxy Z Fold 5. Le differenze di design tra i due dispositivi non sono tantissime, tuttavia il nuovo modello presenta un display esterno leggermente diverso.

Il display esterno dovrebbe essere più largo, anche se sempre con una diagonale da 6,2". In questo modo, il design dovrebbe apparire meno allungato e dunque il dispositivo potrebbe risultare più comodo da impugnare. Il nuovo Z Fold 6, quindi, dovrebbe avere un form factor in 22:9 (la larghezza così aumenterebbe da 57,4 a 60,2 mm).

Sempre il display esterno, dalla foto pubblicata da IceUniverse, sembra più luminoso rispetto a quello del modello precedente. Questo dettaglio, però, potrebbe essere condizionato stesso dalla fotografia scattata dal leaker. Quindi, in tal senso, occorrerà attendere la presentazione ufficiale del nuovo pieghevole della casa coreana.

Per quanto riguarda le dimensioni, il nuovo Z Fold 6 dovrebbe misurare 153,5 x 132,5 x 6,1 mm da aperto. Infine, Ice Universe avrebbe smentito il lancio della variante Ultra. Anche in questo caso, però, non si hanno notizie ufficiali.