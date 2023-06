Con queste funzionalità di Chrome per iPhone, non vorrete più usare Safari

Le abitudini, si sa, sono difficili da cambiare (o far cambiare) e se Chrome (ecco le migliori estensioni) è il browser più utilizzato al mondo, gli utenti Apple hanno un'alternativa validissima e già preinstallata sui loro dispositivi: Safari.

Ecco quindi che, per attirare i fan della mela più fedeli, o semplicemente i più pigri che non sentono la necessità di installare un'altra app, Google sta introducendo nuove funzioni per rendere il suo browser il centro dell'esperienza sul Web.

Tra queste, la più interessante è sicuramente la possibilità di utilizzare la fotocamera del proprio iPhone per effettuare ricerche, grazie al supporto integrato di Google Lens senza passare dall'app Google (per ora l'unico modo di utilizzare la funzione su iOS).

Con Google Lens nel campo di ricerca di Chrome, vi basterà inquadrare una borsa, una pianta o un insetto e ottenere immediatamente le informazioni che cercate, come dove comprarlo, o la specie. La funzione arriverà nei prossimi mesi su iOS.