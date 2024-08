Nuove immagini di Galaxy Tab S10 Plus e S10 Ultra: i tablet Samsung prossimi al debutto

Samsung , nel corso di questo 2024, ha già annunciato diversi prodotti, ma ha ancora qualche colpo in canna. Tra questi, ad esempio, ci dovrebbe essere lo smartphone Galaxy S24 FE e la serie di tablet Galaxy Tab S10 (che includerà la variante Plus ed Ultra).

Galaxy Tab S10 Plus ed Ultra si mostrano

Su Android Headlines è stata pubblicata un'immagine che svela i nuovi tablet di Samsung, Galaxy Tab S10 Ultra e Plus. Il primo è riconoscibile per via della "tacca" sul display, dettaglio assente sulla variante più economica. I colori dei dispositivi che si vedono dalla foto corrispondono all'argento ed al grafite. Considerando le scelte compiute da Samsung in passato, è molto plausibile che la scelta venga limitata a due tonalità.

Per quanto riguarda il possibile debutto sul mercato, si ipotizza che Samsung decida di lanciare i due tablet ad ottobre, insieme a Galaxy S24 FE. A riguardo, un anno fa, sempre ad ottobre, la società lanciò insieme Galaxy Tab S9/S9+ e Galaxy S23 FE.

Dunque, è probabile che anche quest'anno vengano confermate le medesime tempistiche.