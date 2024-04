Nuove indiscrezioni su Nintendo Switch 2: Joy-Con magnetici e dimensioni

Per quanto riguarda i Joy-Con, sembrerebbe che saranno collegati alla console tramite un sistema ad aggancio magnetico. I Joy-Con della futura Switch non dovrebbero essere compatibili con la vecchia console, anche se pare che alcuni accessori - ad esempio il Pro Controller - potrebbero funzionare anche sulla Nintendo Switch 2.

Ritornando sulle tempistiche del lancio, Nintendo Switch 2 non arriverà nel 2024. Il suo debutto, infatti, dovrebbe avvenire nel 2025. In particolare, secondo Vandal, l'hardware sarebbe già pronto, tuttavia la società starebbero rinviando il lancio affinché abbia una libreria di giochi più ricca. Del resto, il successo di Nintendo Switch è stato spinto dalla gamma di titoli disponibili fin dal primo anno, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Splatoon 2.

Infine, alcune indiscrezioni precedenti hanno suggerito che Nintendo Switch 2 potrebbe utilizzare un processore NVIDIA basato sull'architettura Ampere con supporto per DLSS. Tra l'altro, non sarebbe escluso l'utilizzo della V-NAND di quinta generazione di Samsung come memoria.