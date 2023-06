Nuove luci Nanoleaf: al via i preordini per dare vita al vostro salotto

Durante il suo evento annuale, Nanoleaf (ecco le migliori lampadine smart) ha lanciato i suoi nuovi prodotti di illuminazione intelligente e per il gioco che avevamo intravisto al CES 2023, e ora sono già disponibili per il preordine sul sito Web dell'azienda.

Tra questi, Nanoleaf 4D Screen Mirror + Lightstrip Kit e Shapes Limited Edition Ultra Black Hexagons Smarter Kit.

Entrambi i prodotti sono compatibili con tutte le principali piattaforme per la casa intelligente, IFTTT e Razer Chroma e riceveranno un aggiornamento over-the-air entro la fine dell'anno per aggiungere il supporto per Matter. I nuovi Ultra Black Hexagons fungono anche da border router per Thread, come con gli altri prodotti Shapes di Nanoleaf.

Inoltre per chi ama giocare è disponibile una nuova integrazione Nanoleaf (tramite l'app desktop omonima) per Overwolf, la piattaforma software di gioco che fornisce funzionalità ed estensioni aggiuntive ai videogiochi supportati, consentendo agli utenti di impostare animazioni di illuminazione che reagiranno durante il gioco (per esempio mostrando una luce arancione lampeggiante quando il giocatore muore) in titoli come Apex Legends e Dota 2.