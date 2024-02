Nuove offerte di Sky Wifi con Sky TV e Sky Cinema a partire da 20,90€ al mese

Da ieri, 2 febbraio, e fino al 18 febbraio, per Sky Wifi è disponibile una promozione con Sky TV e Sky Cinema. L'offerta, attivabile per ora solo online ma nei prossimi giorni sarà prevista anche l'opzione da canale telefonico (dal 5 al 25 febbraio), è dedicata ai nuovi clienti Sky TV che attiveranno anche Sky Cinema. In particolare, la rete fissa di Sky verrà offerta al prezzo speciale di 20,90 euro per i primi 18 mesi. Tra l'altro, verrà applicato uno sconto anche sull'opzione Voce Unlimited, gratis per un anno e poi a 5 euro al mese.

Nel dettaglio, ecco le offerte con tutti i prezzi indicati: