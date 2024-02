Le nuove offerte TIM operator attack: fino a 200 GB, si parte da 6,99 euro al mese

TIM ha appena lanciato due nuove interessanti offerte mobile, le quali entrano di diritto tra le migliori offerte mobile sotto i 10 euro. L'operatore ha lanciato queste offerte soprattutto per coloro che intenderanno passare a TIM da un altro operatore.

Le offerte in questione si chiamano TIM Power Supreme Easy New e Power Iron New. Le offerte arrivano a tariffe molto competitive, le quali partono da 6,99 euro al mese. Andiamo a vedere insieme i dettagli: