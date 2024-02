Nuove promo per passare a CoopVoce: 200 GB a 7,90 euro, arriva anche l'offerta da 4,90 euro

Arrivano delle interessanti novità da CoopVoce , soprattutto per chi è alla ricerca di offerte mobile vantaggiose . L'operatore che è attivo in Italia su rete TIM ha appena lanciato due nuove offerte mobile per chi intende effettuare la portabilità da un altro operatore.

CoopVoce EVO 200

CoopVoce EVO Essential

Insomma, appare chiaro che le offerte CoopVoce sono particolarmente vantaggiose per chi cerca un bundle ricco di traffico dati, ma anche per chi non ha necessità di grandi quantitativi di traffico dati in mobilità e non vuole spendere oltre i 5 euro al mese.

Le offerte che abbiamo appena descritto sono disponibili alle condizioni sopra elencate solo se l'attivazione verrà effettuata online entro il prossimo 6 marzo. Vi ricordiamo che sarà possibile attivare effettuando la portabilità del numero da un altro operatore. Qui sotto trovate il link diretto per l'attivazione.