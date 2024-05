Le nuove Quick Reply di Gmail arrivano per tutti: ecco come funzionano

Le nuove Quick Reply , come le ha definite internazionalmente Google, ricevono un nuovo look che dovrebbe renderle più immediate , più a portata di mano. Gli screenshot che trovate in basso mostrano appunto la nuova interfaccia.

Google introduce un'interessante novità che riguarda Gmail , la sua piattaforma per la gestione delle email. Arriva un importante rinnovamento per le risposte rapide, con Gmail che diventa più simile a un'app di messaggistica .

In precedenza, le Quick Reply consistevano in messaggi precompilati molto brevi, elaborati automaticamente da Google in base al contesto, ovvero in base al contenuto dell'email ricevuta. Onestamente, riconosciamo che tale soluzione non era la più appetibile e utile, visto che la scelta si è sempre limitata a tre contenuti testuali molto brevi.

Con le nuove Quick Reply invece la musica cambia: troviamo infatti un campo per la digitazione del testo per scrivere rapidamente la propria risposta, esattamente come se ci si trovasse su un'app di messaggistica istantanea.

E in questo senso, pensiamo che Google possa avere fatto centro.

Usare le Quick Reply in Gmail ha senso quando appunto si necessita di rispondere rapidamente a una comunicazione. E questo spesso accade quando la conversazione non è formale, come se parlaste, per l'appunto, su un'app di messaggistica. Insomma, una modalità di rispondere più personale, che effettivamente potrebbe essere utile in diversi contesti.

Come vedete dalle immagini, le nuove risposte rapide presentano un pulsante laterale con il quale si può scegliere se rispondere solo al mittente, se cambiare destinatari o se inoltrare il messaggio con il testo digitato nel box delle Quick Reply. Oltre a questo, troviamo l'opzione per allegare contenuti e quella per allargare il box di digitazione.

La novità che abbiamo appena visto è attualmente in fase di rollout a livello globale. La distribuzione sta avvenendo via server, e dunque non è collegata a un aggiornamento dell'app Gmail.