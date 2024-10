Nuove regole per il telemarketing in Italia: cambia davvero qualcosa per i cittadini?

Negli ultimi tempi si è parlato parecchio del telemarketing e delle misure di contrasto per chi ne abusa, soprattutto per vendere prodotti e servizi con pratiche scorrette. Tra le ultime novità a tal riguardo troviamo il registro delle opposizioni, una misura che purtroppo non ha raggiunto i risultati sperati. Ora arriva una nuova stretta in tal senso, con le nuove regole per il telemarketing da poco introdotte in Italia. La novità principale consiste in nuovo codice di condotta che coinvolge tutte le aziende che si affidano, direttamente o indirettamente, al telemarketing per promuovere i loro servizi. Ma tutto ciò cosa significa, concretamente, per noi comuni cittadini?

Il nuovo codice di condotta per il telemarketing: cosa cambia

A partire dallo scorso 28 settembre è entrato in vigore il nuovo codice di condotta per il telemarketing. Si tratta di una serie di nuove regole alle quali dovranno attenersi tutte le aziende che si affidano al telemarketing, ovvero alla pratica delle telefonate dirette ai potenziali clienti per vendere prodotti e servizi. Peccato che, con il passare del tempo e il progredire delle tecnologie, questo tipo di chiamate siano diventate sempre più frequenti e spesso automatizzate, raggiungendo così un sempre maggior numero di utenti. Il registro pubblico delle opposizioni prometteva di mettere un freno a tale fenomeno, con la possibilità per i cittadini di registrare il proprio numero per non essere contattati telefonicamente. L'abbiamo provato in tanti, e abbiamo assistito al suo sostanziale fallimento, con un sempre maggior numero di servizi che sono riusciti ad aggirare tale blocco. Ecco quindi che il nuovo codice di condotta dovrebbe tentare nuovamente di arginare questo fenomeno. Vediamo cosa cambia nel concreto per noi cittadini. Vengono imposti degli orari per ricevere chiamate di telemarketing. Queste potranno arrivare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato e nei prefestivi dalle 10 alle 19. Esclusi totalmente i festivi e la domenica . Possiamo però dire che questo vincolo non è particolarmente incidente rispetto a quanto avvenuto finora, con i call center che hanno sempre operato, per larga parte, in tali orari e giorni.

per ricevere chiamate di telemarketing. Queste potranno arrivare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato e nei prefestivi dalle 10 alle 19. . Possiamo però dire che questo vincolo non è particolarmente incidente rispetto a quanto avvenuto finora, con i call center che hanno sempre operato, per larga parte, in tali orari e giorni. Durante la telefonata l'azienda che contatta i potenziali clienti dovrà spiegare come userà i dati personali delle persone e le modalità di esercizio dei diritti. Inoltre, si dovrà ottenere il consenso esplicito dai clienti prima di procedere con il contatto mirato a promuovere beni e servizi.

delle persone e le modalità di esercizio dei diritti. Inoltre, si dovrà ottenere il dai clienti prima di procedere con il contatto mirato a promuovere beni e servizi. Addio ai numeri anonimi e non identificabili. Le aziende che basano la loro attività sul telemarketing saranno obbligate a utilizzare numeri visibili e richiamabili. Questa misura è forse la più sostanziale delle tre, visto che finora la maggior parte dei numeri usati per il telemarketing risulta inesistente quando si prova a richiamare, oppure sono addirittura anonimi.

Insomma, non cambierà certo tutto dal giorno alla notte, ma almeno qualche tutela in più per i cittadini è stata introdotta, anche se non sarà banale identificare chi non rispetta le nuove regole, proprio perché di scarsa trasparenza si parla. Finora gli utenti sono stati più tutelati dai servizi di segnalazione di numeri spam, il che la dice lunga, ma non è nemmeno auspicabile che sia sempre il cittadino ad auto-difendersi. Il Garante della Privacy, che ha emanato il nuovo codice di condotta, ha parlato anche di sanzioni più aspre per chi non si attiene alle nuove norme. Per esperienza, vi possiamo assicurare che, pur essendo iscritti al registro delle opposizioni, riceviamo ogni giorno almeno tre telefonate di telemarketing che per adesso non rispettano le norme appena introdotte. La differenza la farà anche il meccanismo di controllo e identificazione, che non può basarsi esclusivamente sulle segnalazioni dei clienti, ma anche su una logica preventiva del fenomeno. In tal senso, i call center dovranno sottoporsi a un processo di prequalifica, con il quale dovranno dimostrare di poter rispettare il nuovo codice di condotta prima di avviare la loro attività di telemarketing.

Le guide per difendersi da truffe e spam