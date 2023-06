Nuove rimodulazioni Vodafone: aumenti fino a 2,99 euro per queste offerte

Gentile Cliente, la informiamo che il suo contratto sta per cambiare. A causa dell'eccezionale aumento dei costi dovuti all'inflazione e dei crescenti e continui investimenti necessari a gestire il traffico dati sempre in aumento, a partire dal primo rinnovo successivo al 29/07/2023, la sua offerta Silver costerà 2.99 euro in più. Le ricordiamo che può recedere senza penali o costi aggiuntivi entro il 28/08/2023 tramite voda.it/disdettalineamobile, via PEC, in negozio o chiamando il 42590. In alternativa, può scegliere di attivare Silver Light con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS a 0.99 euro in più al mese rispetto al prezzo attuale della sua offerta e senza costi di attivazione. Per avere maggiori informazioni su questa offerta visiti voda.it/vsilver-light e per attivarla risponda "Si" a questo sms entro il 29/07/2023.