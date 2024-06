Nuove rimodulazioni salate da Vodafone: aumenti fino a 3,99 euro al mese

Quanto aumentano, e da quando

L'operatore rosso ha rilasciato un nuovo comunicato nella sua sezione dedicata Vodafone Informa, con la quale avverte tutti i suoi clienti che, alcuni di loro, subiranno delle nuove rimodulazioni contrattuali a partire da luglio 2024.

Come sempre, nuove rimodulazioni contrattuali si traducono in aumenti delle tariffe previste per le offerte Vodafone. In questo caso si tratta di alcune offerte mobile di Vodafone, le quali subiranno degli aumenti tariffari compresi tra 1,99 euro e 3,99 euro al mese. Gli aumenti entreranno in vigore a partire dal 10 luglio 2024.

Vodafone non ha menzionato esplicitamente quali saranno le offerte coinvolte nelle rimodulazioni. Ha comunque assicurato che tutti i clienti che le subiranno riceveranno una comunicazione via SMS o via email per la notifica degli aumenti. Le comunicazioni sono state inviate a partire dallo scorso 10 giugno.

Vodafone ha giustificato questi nuovi aumenti viste "le mutate condizioni economiche e di mercato e per garantire un'esperienza di connessione ottimale".

Diritto di recesso

Chiaramente, tutti i clienti Vodafone coinvolti negli aumenti avranno la facoltà di recedere dal contratto senza alcun costo. Per applicare il diritto di recesso si avranno 60 giorni di tempo a partire dalla ricezione della comunicazione da parte dell'operatore.

Si potrà esercitare il diritto di recesso tramite il sito ufficiale Vodafone, nei negozi Vodafone, inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), scrivendo via PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it, specificando la causale sopraindicata o chiamando il 190