Nuove rimodulazioni WindTre dal 1 settembre: aumenti di 2 euro per la linea fissa

Tramite il suo sito ufficiale, WindTre ha annunciato delle nuove rimodulazioni contrattuali per alcune offerte di linea fissa . Come sempre, quando si parla di rimodulazioni contrattuali si intendono degli aumenti a carico dei clienti .

Non arrivano delle belle notizie per alcuni di quelli che hanno un contratto di linea fissa con WindTre . L'operatore ha infatti annunciato delle nuove rimodulazioni tariffarie.

Aumenti di 2 euro al mese

L'operatore ha riferito che gli aumenti corrisponderanno a 2 euro in più al mese per alcune offerte di linea fissa, senza specificare di quali offerte si tratti. Gli aumenti entreranno in vigore a partire dal 1 settembre, ovvero nel primo rinnovo successivo al 1 settembre 2024.

Non conoscendo le offerte coinvolte, per sapere se anche voi siete interessati dai nuovi aumenti dovrete fare attenzione alle comunicazioni riportate in fattura. E anche alle eventuali comunicazioni che arriveranno via SMS o via email. La comunicazione dovrebbe arrivare almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore degli aumenti.

Come recedere senza costi

Trattandosi di una modifica unilaterale del contratto, tutti i clienti coinvolti potranno rescindere senza costi aggiuntivi dal contratto con WindTre. Per far valere il diritto di recesso, sarà necessario comunicare la volontà di rescindere all'operatore entro il 31 agosto 2024. Queste sono le modalità di comunicazione disponibili: