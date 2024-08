Ecco le nuove suonerie dei Pixel dalle aree più selvagge del pianeta

Con il lancio dei Pixel 9 Google ha rinnovato anche il parco suonerie, le quali stanno arrivando anche sulle generazioni precedenti di Pixel. Possiamo subito ascoltarle in anteprima .

Le nuove suonerie dei Pixel arrivano dalla fauna africana

Con i nuovi top di gamma Google sono arrivate anche delle nuove suonerie. Negli ultimi tempi abbiamo visto Google migliorare e velocizzare notevolmente il processo di rilascio di nuove suonerie e sfondi per i suoi dispositivi. Questo avviene grazie all'aggiornamento delle singole app dedicate a sfondi e suonerie, rispettivamente Sfondi e Google Suoni.

Proprio per Google Suoni sta arrivando un nuovo aggiornamento, con il quale Google distribuirà le nuove suonerie dei Pixel 9 anche alle precedenti generazioni di Pixel. E ora possiamo dare subito un'occhiata, o meglio ascoltare, i nuovi suoni realizzati da Google.

Il tutto gira attorno al tema della natura. Le nuove suonerie dei Pixel infatti corrispondono ai suoni che emettono gli uccelli presenti in alcune remote zone del Botswana e dello Zimbabwe all'alba. La raccolta di questi nuovi suoni si chiama Sound Matters. Si tratta di suoni che potranno essere usati come suonerie o suoni per la sveglia.

Questi sono i sei nuovi suoni introdotti da Google:

Limpopo Savannah all'alba

Botswana Bushveld all'alba

Savana dello Zimbabwe all'alba

Fiume Limpopo all'alba

Letto del fiume Limpopo all'alba

Colline dello Zimbabwe all'alba

Oltre a questi, arrivano anche quattro nuovi suoni che potranno essere impostati come toni per le notifiche:

Pappagallo di Meyer all'alba

Letto del fiume Limpopo all'alba

Francolino crestato all'alba

Aquila pescatrice africana all'alba

Si tratta quindi di suoni totalmente ispirati alla fauna che popola le zone dell'Africa meridionale. Questi sono stati registrati in collaborazione con un pluripremiato registratore di suoni della fauna selvatica.

Qui sotto trovate un video che riassume tutti i nuovi suoni introdotti.