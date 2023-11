Nuovi aggiornamenti per iOS 17 e macOS Sonoma: la sicurezza al primo posto

Proprio in tema di aggiornamenti software sono emerse delle novità da parte di Apple. La casa di Cupertino ha appena rilasciato dei nuovi aggiornamenti di sistema per iOS e macOS , i sistemi operativi dedicati rispettivamente a iPhone e MacBook.

L'update che arriva per iOS introduce la versione 17.1.2 del sistema operativo. Si tratta di un aggiornamento di sicurezza e dunque non introduce particolari novità. Per gli utenti Apple è stato risolto un problema che impediva la ricarica wireless di iPhone su specifici modelli di BMW. Oltre a questo arrivano dei miglioramenti generali che dovrebbero incrementare anche la sicurezza di iOS.

Allo stesso modo, un nuovo aggiornamento di sicurezza arriva anche per macOS. Parliamo di macOS Sonoma 14.1.1. Anche in questo caso non vi sono particolari novità di rilievo.

Oltre ai miglioramenti generali per la sicurezza, arriva anche la compatibilità del sistema con i nuovi MacBook Pro M3.

Entrambi gli aggiornamenti sono attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale. Questo significa che dovreste ricevere l'aggiornamento entro le prossime ore o al massimo giorni.

Sempre in casa Apple, vi ricordiamo che iOS 17.2 è attualmente in fase di test in beta. La nuova versione del sistema operativo include un consistente numero di novità, e ci aspettiamo di vederla presto anche in versione stabile.